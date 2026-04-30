«Мам, ещё пять минут и встаю». Коростелёв показал забавные фото с отдыха на Мальдивах

Победитель Кубка России — 2024/2025, призёр этапа Кубка мира 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал в своём телеграм-канале фото с отдыха на Мальдивах.

«Мам, ещё пять минут и встаю», — подписал снимки Коростелёв.

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Коростелёв в декабре 2025 года получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и дебютировал на Кубке мира, а также выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое — в марафоне на 50 км (это его лучшие результаты на Играх). На КМ россиянин взял свою первую медаль, став бронзовым призёром в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти (Финляндия).