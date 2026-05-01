Стал известен состав сборной Франции по лыжным гонкам на сезон-2026/2027

Стал известен состав основной сборной Франции по лыжным гонкам на подготовку к международному сезону-2026/2027. Им поделилась пресс-служба команды.

Лыжные гонки. Состав сборной Франции на сезон-2026/2027

Мужчины

Реми Бурдин;

Матис Делож;

Виктор Кулле Кальдерини;

Маттео Корреа;

Уго Лапалус;

Жюль Лапьер;

Виктор Ловера;

Люка Шанава;

Жуль Шаппа;

Тео Шели.

Женщины

Жюстин Гайар;

Мелисса Галь;

Флора Дольси;

Дельфин Клодель;

Клоэ Панье;

Леонье Перри;

Жюли Пьеррель;

Марго Тирлуа.

Сезон Кубка мира — 2026/2027 должен стартовать в Руке (Финляндия) 27 ноября.

Отметим, на Олимпиаде-2026 сборная Франции по лыжным гонкам завоевала три серебряные медали. Две личные в актив команды занёс Матис Делож (скиатлон и разделка), также сборная стала второй в мужской эстафете.