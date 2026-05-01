Стал известен состав сборной Франции по лыжным гонкам на сезон-2026/2027

Стал известен состав основной сборной Франции по лыжным гонкам на подготовку к международному сезону-2026/2027. Им поделилась пресс-служба команды.
Лыжные гонки. Состав сборной Франции на сезон-2026/2027
Мужчины
Реми Бурдин;
Матис Делож;
Виктор Кулле Кальдерини;
Маттео Корреа;
Уго Лапалус;
Жюль Лапьер;
Виктор Ловера;
Люка Шанава;
Жуль Шаппа;
Тео Шели.
Женщины
Жюстин Гайар;
Мелисса Галь;
Флора Дольси;
Дельфин Клодель;
Клоэ Панье;
Леонье Перри;
Жюли Пьеррель;
Марго Тирлуа.
Сезон Кубка мира — 2026/2027 должен стартовать в Руке (Финляндия) 27 ноября.
Отметим, на Олимпиаде-2026 сборная Франции по лыжным гонкам завоевала три серебряные медали. Две личные в актив команды занёс Матис Делож (скиатлон и разделка), также сборная стала второй в мужской эстафете.