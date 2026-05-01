Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стал известен состав сборной Франции по лыжным гонкам на сезон-2026/2027

Стал известен состав сборной Франции по лыжным гонкам на сезон-2026/2027
Комментарии

Стал известен состав основной сборной Франции по лыжным гонкам на подготовку к международному сезону-2026/2027. Им поделилась пресс-служба команды.

Лыжные гонки. Состав сборной Франции на сезон-2026/2027

Мужчины

Реми Бурдин;
Матис Делож;
Виктор Кулле Кальдерини;
Маттео Корреа;
Уго Лапалус;
Жюль Лапьер;
Виктор Ловера;
Люка Шанава;
Жуль Шаппа;
Тео Шели.

Женщины

Жюстин Гайар;
Мелисса Галь;
Флора Дольси;
Дельфин Клодель;
Клоэ Панье;
Леонье Перри;
Жюли Пьеррель;
Марго Тирлуа.

Сезон Кубка мира — 2026/2027 должен стартовать в Руке (Финляндия) 27 ноября.

Отметим, на Олимпиаде-2026 сборная Франции по лыжным гонкам завоевала три серебряные медали. Две личные в актив команды занёс Матис Делож (скиатлон и разделка), также сборная стала второй в мужской эстафете.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android