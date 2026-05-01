Главная Лыжи Новости

Линдси Вонн: может быть, я не буду больше кататься на лыжах

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала о своём состоянии после травмы, полученной на Олимпиаде-2026 в Милане.

«Я бы сказала, это займёт минимум полтора года, прежде чем я вернусь на 100% в хорошей форме. Тренировки в тренажёрном продолжаются. Я не из тех, кто живёт прошлым, пытаюсь осмыслить то, что произошло, и смотреть в будущее. На этот раз мне было намного тяжелее, и я чувствую, что у меня получилось. У меня нет воспоминаний самой аварии, только чувствую, что это изменило мою жизнь. Не хочу делать поспешные выводы. Может быть, я закончу и не буду больше кататься на лыжах, и это нормально, но сейчас я не в состоянии принять это решение», — приводит слова Вонн Blick.

Материалы по теме
Вонн — о возможном продолжении карьеры: у меня так и не было финального заезда
