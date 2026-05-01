Спицов — о Бородавко: благодаря ему я стал спортсменом, который брал медали Олимпиады

Олимпийский чемпион и призёр Олимпийских игр Денис Спицов, представляющий Тюменскую область, прокомментировал смену тренерского штаба: спортсмен переходит из группы Юрия Бородавко к Егору Сорину.

«В первую очередь, я очень благодарен Юрию Викторовичу. Мы с ним вместе проработали десять лет. Благодаря ему я стал тем самым спортсменом, который брал медали Олимпиады. Но время идёт, нужно расти, что-то менять. А в последнее время у меня были не те результаты, которые хотелось бы показывать. Поэтому решил попробовать новую подготовку, потренироваться у Егора Сорина. Надеюсь, что это принесёт свои плоды. Получится встряхнуться, эмоционально перезагрузиться. Хочется верить, что это решение пойдёт мне на пользу», — приводит слова Спицова «Тюменская арена».