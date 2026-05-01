Главная Лыжи Новости

«Оно мне совершенно не нужно». Сван рассказала, почему перестала вести социальные сети

«Оно мне совершенно не нужно». Сван рассказала, почему перестала вести социальные сети
Олимпийская чемпионка — 2026 в спринте шведская лыжница Линн Сван рассказала, почему перестала вести социальные сети. Последний пост Сван в Instagram* опубликован в январе 2025 года.

«Я удалила приложение в день падения в Тронхейме, перед чемпионатом мира, и оно мне совершенно не нужно. Не люблю соцсети. Совсем. Не хочу постоянно знать, чем все занимаются. Не так. Если что-то нужно, скажут при встрече.

Финансово я ничего не выигрываю. Но лично мне гораздо лучше. В этом смысле я в привилегированном положении: могу отказаться от чего-то просто потому, что не хочу этим заниматься», — приводит слова Сван Expressen.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ.

