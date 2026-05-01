Клебо начал работу со спортивным директором, который возьмёт часть обязанностей его отца

11-кратный олимпийский чемпион, титулованный норвежский спортсмен Йоханнес Клебо пригласил в команду бывшего лыжника Пола Ауне. Он возьмёт на себя некоторые задачи от своего отца и менеджера Хокуна Клебо.

«Нам нужно больше работоспособности в команде, окружающей Йоханнеса. За последний год Пол приложил много усилий и к Эмилю, и к Йоханнесу. Поэтому пришло время ещё больше формализовать ситуацию, чтобы Пол мог работать как с Эмилем и его командой, так и с Йоханнесом и его командой», — приводит слова Хокуна Клебо Fondo Italia.

Ауне завершил карьеру в 2023 году, работая в тесном контакте с Петтером Нортугом. Он сотрудничал с Эмилем Иверсеном в прошлом сезоне, выступая помощником тренера.