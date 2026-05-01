Маркус Крамер продлил контракт со сборной Италии

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер продлил контракт с национальной командой Италии.

«Это были фантастические четыре года в Италии с олимпийскими медалями на домашних Играх. Приехав, я сразу сказал Флавио Роде: я здесь за одной-двумя олимпийскими медалями для команды. Мы их взяли, я очень счастлив, но ещё больше — что построили сильную команду после Пеллегрино», — приводит слова Крамера NRK.

Ранее Маркус Крамер заявлял, что заинтересован в вакансии главного тренера сборной Финляндии.

Крамер сначала тренировал группы сборной России неофициально (с 2010 года), а в 2014-м стал полноценным тренером сборной России. После начала СВО он был вынужден покинуть Россию.

Материалы по теме
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Материалы по теме
Клебо начал работу со спортивным директором, который возьмёт часть обязанностей его отца
