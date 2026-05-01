Американская лыжница Рози Бреннан завершила карьеру

Победительница этапов Кубка мира американская лыжница Рози Бреннан рассказала, что завершает профессиональную карьеру.

«С трудом воспринимаю слово «отставка», потому что не думаю, что это именно то, что я имею в виду, но моё время в качестве спортсмена, принимавшего участие в Кубке мира, подошло к концу. Я продолжаю бороться со своим здоровьем, не находя ответов, и это сказывается как на физическом, так и на психологическом состоянии. Мечтала финишировать на высоком уровне и на своих собственных условиях и испытываю некоторое разочарование из-за того, что это не так. Но катание на лыжах подарило мне глубокую признательность за то, что я бросаю вызов самой себе и нахожу радость в процессе обучения, и в этом году этого было предостаточно.

Когда я размышляю о своей карьере на Кубке мира, я больше всего горжусь тем, что выступаю каждый день, развиваю в себе настойчивость, преодолевая множество препятствий и трудных периодов, и использую своё желание учиться и расти, чтобы стать конкурентоспособной на каждом этапе.

Спасибо лыжной команде США за возможность представлять США 310 раз, а также всем техническим специалистам, тренерам, спонсорам, поставщикам и всем, кто поддерживал нас на этом пути. То, что у меня была возможность сделать карьеру в лыжном спорте, было воплощением мечты — это не конец, это просто новый шанс», — написала Бреннан в социальных сетях.