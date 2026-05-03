Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам представил состав на сезон-2026/2027
Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам определился с составом основной команды на сезон-2026/2027, сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Состав женской сборной Норвегии на сезон-2026/2027:

Хейди Венг;
Каролине Симпсон-Ларсен;
Астрид Эйре Слинн;
Кристине Ставос Шистад;
Кристин Эустгулен Фоснес;
Юли Бьервиг Дривенес;
Матильде Мюрвольд;
Каролине Грёттинг;
Нора Саннес;
Юлье Мюре;
Милла Андреассен.

Состав мужской сборной Норвегии на сезон-2026/2027:

Йоханнес Клебо;
Харальд Эстберг Амундсен;
Мартин Лёвстрём Нюэнгет;
Оскар Опстад Вике;
Маттис Стенсхаген;
Ларс Хегген;
Ансгар Эвенсен;
Андреас Фьорден Рее;
Эмиль Иверсен;
Эрик Вальнес;
Эвен Нортуг.

