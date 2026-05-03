Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам представил состав на сезон-2026/2027

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам определился с составом основной команды на сезон-2026/2027, сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Состав женской сборной Норвегии на сезон-2026/2027:



Хейди Венг;

Каролине Симпсон-Ларсен;

Астрид Эйре Слинн;

Кристине Ставос Шистад;

Кристин Эустгулен Фоснес;

Юли Бьервиг Дривенес;

Матильде Мюрвольд;

Каролине Грёттинг;

Нора Саннес;

Юлье Мюре;

Милла Андреассен.

Состав мужской сборной Норвегии на сезон-2026/2027:

Йоханнес Клебо;

Харальд Эстберг Амундсен;

Мартин Лёвстрём Нюэнгет;

Оскар Опстад Вике;

Маттис Стенсхаген;

Ларс Хегген;

Ансгар Эвенсен;

Андреас Фьорден Рее;

Эмиль Иверсен;

Эрик Вальнес;

Эвен Нортуг.