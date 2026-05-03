Большунов показал, как катается на лыжах с дочерью во время майских праздников

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов опубликовал у себя на странице в соцсети видео, где показал, как катается с дочерью Евой на лыжах во время майских праздников. Где именно в начале мая лежит достаточное количество снега, спортсмен не уточнил.

«1 мая», — подписал публикацию Большунов, сопроводив текст эмодзи в виде красного сердца.

Большунов женат на бывшей лыжнице Анне Жеребятьевой, свадьба с которой состоялась в 2021 году. Дочь Ева появилась на свет 27 августа 2022 года.

В минувшем сезоне Большунов не получил статус нейтрального спортсмена и не имел возможности участвовать в международных стартах.