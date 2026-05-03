Сезон-2026/2027 может стать последним в карьере норвежки Хейди Венг — Langreen

Олимпийская чемпионка — 2026 в эстафете норвежская лыжница Хейди Венг может завершить карьеру после сезона-2026/2027, сообщает Langreen.

Венг попала в основной состав сборной Норвегии на сезон-2026/2027, однако ранее лыжница заявляла, что возьмёт время на обдумывание решения о завершении карьеры. Сообщается, что одним из последних турниров в карьере Венг может стать чемпионат мира — 2027 по лыжным видам спорта, который пройдёт с 24 февраля по 7 марта в шведском Фалуне.

Помимо золотой медали Олимпиады-2026, в активе 34-летней Венг также есть серебряная и две бронзовые медали Олимпийских игр. Кроме того, норвежка является пятикратной чемпионкой мира и многократным призёром мировых первенств.

