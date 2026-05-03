Губерниев — о конфликтах с Вяльбе и Бузовой: это совсем разные моменты

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его отношения с президентом ФЛГР Еленой Вяльбе нельзя оценивать через призму недавнего примирения с певицей Ольгой Бузовой.

— У вас уже была публичная история конфронтации с Бузовой, которая хорошо закончилась по итогу. Этот опыт может помочь и в решении ситуации с Вяльбе?

— Это нельзя сравнивать. Это совсем разные моменты. Особенной конфронтации и не было. Там была жизнь, а сейчас жизнь сворачивает в другую сторону, поэтому ждём встречи, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее Губерниев сообщил о планах помириться с Вяльбе. Между ними не раз возникали публичные словесные конфликты. В июне 2021 года Губерниев и Бузова повздорили в эфире.