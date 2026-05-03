Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Губерниев — о конфликтах с Вяльбе и Бузовой: это совсем разные моменты

Губерниев — о конфликтах с Вяльбе и Бузовой: это совсем разные моменты
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его отношения с президентом ФЛГР Еленой Вяльбе нельзя оценивать через призму недавнего примирения с певицей Ольгой Бузовой.

— У вас уже была публичная история конфронтации с Бузовой, которая хорошо закончилась по итогу. Этот опыт может помочь и в решении ситуации с Вяльбе?
— Это нельзя сравнивать. Это совсем разные моменты. Особенной конфронтации и не было. Там была жизнь, а сейчас жизнь сворачивает в другую сторону, поэтому ждём встречи, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее Губерниев сообщил о планах помириться с Вяльбе. Между ними не раз возникали публичные словесные конфликты. В июне 2021 года Губерниев и Бузова повздорили в эфире.

Материалы по теме
Губернатор Самарской области ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Акроне»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android