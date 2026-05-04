Ийво Нисканен и Кертту Нисканен вошли в состав сборной Финляндии на сезон-2026/2027

Сегодня, 4 мая, Финская ассоциация лыжного спорта объявила имена атлетов, включённых в её национальные команды по лыжным гонкам на сезон-2026/2027. В группу A вошли 20 спортсменов, в том числе Ийво Нисканен и Кертту Нисканен.

Состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на сезон-2026/2027.

Группа A:

Женщины: Ясми Йоэнсуу, Ясмин Кяхяря, Юханна Матинтало, Хилла Ниемеля, Кертту Нисканен, Вильма Ниссинен, Вильма Рюттю, Аманда Саари.

Мужчины: Вилле Ахонен, Нико Анттола, Ристоматти Хакола, Антон Кемппи, Эмиль Лийкари, Реми Линдхольм, Нийло Мойланен, Йони Мяки, Ийво Нисканен, Арси Руусканен, Александр Столберг, Лаури Вуоринен.