Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ийво Нисканен и Кертту Нисканен вошли в состав сборной Финляндии на сезон-2026/2027

Ийво Нисканен и Кертту Нисканен вошли в состав сборной Финляндии на сезон-2026/2027
Комментарии

Сегодня, 4 мая, Финская ассоциация лыжного спорта объявила имена атлетов, включённых в её национальные команды по лыжным гонкам на сезон-2026/2027. В группу A вошли 20 спортсменов, в том числе Ийво Нисканен и Кертту Нисканен.

Состав сборной Финляндии по лыжным гонкам на сезон-2026/2027.
Группа A:

Женщины: Ясми Йоэнсуу, Ясмин Кяхяря, Юханна Матинтало, Хилла Ниемеля, Кертту Нисканен, Вильма Ниссинен, Вильма Рюттю, Аманда Саари.

Мужчины: Вилле Ахонен, Нико Анттола, Ристоматти Хакола, Антон Кемппи, Эмиль Лийкари, Реми Линдхольм, Нийло Мойланен, Йони Мяки, Ийво Нисканен, Арси Руусканен, Александр Столберг, Лаури Вуоринен.

Материалы по теме
Большунов выиграл последнюю гонку сезона! Но на самом финише он поехал не туда и срезал
Большунов выиграл последнюю гонку сезона! Но на самом финише он поехал не туда и срезал
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android