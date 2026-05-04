Шиффрин поделилась совместным фото с Антонелли после его победы на Гран-при Майами
Олимпийская чемпионка в слаломе, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин опубликовала у себя на странице в соцсети пост с эмоциональной реакцией на победу итальянского автогонщика, пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в четвёртом этапе Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Майами.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092
Фото: Личный архив Микаэлы Шиффрин
«Да, Кими! Ну что за гонка!» – написала Шиффрин под фотографией.
Андреа Кими Антонелли в данный момент удерживает лидерство в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету уже 100 очков. В текущем сезоне 19-летний итальянец стал победителем уже трёх этапов «Королевских гонок».
В этом году Шиффрин выиграла общий зачёт Кубка мира – 2025/2026, что стало для неё шестой победой в тотале КМ в карьере.
