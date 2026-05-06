34-летний шведский лыжник, участник Олимпийских игр в Пекине и Милане Юхан Хегстрём объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил у себя на странице в социальной сети.

«Эта весна стала для меня последней в качестве лыжника высокого уровня. Увы, мне не удалось достичь в спорте всех своих целей, однако я горжусь пройденным путём, несмотря на все сомнения, которые были у меня в молодости.

В следующем году в Фалуне пройдёт домашний чемпионат мира. Удачи всем моим друзьям, которым предстоит там выступить», — написал Хегстрём у себя на странице в соцсети.

На счету лыжника — девять сезонов на этапах Кубка мира.