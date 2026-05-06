«Ещё будет локомотивом для остальных!» Вяльбе — о возможном уходе Большунова из спорта

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не завершит карьеру в течение текущего олимпийского цикла.

«Кто? Саша завершит карьеру?! Да он в самом расцвете сил! Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Не думайте, что он дурачок. Абсолютно уверена, что он доживёт до 2030 года в команде, ещё и приедет с Олимпиады с медалями. Главное — поставить перед собой цель. Сейчас он очень тяжело переживал отстранение и то, что ему не дали нейтральный статус. Но я уверена, что он это переварит и пойдёт в новое четырёхлетие с другим настроем. Он ещё будет локомотивом для остальных! Думаю, что и через четыре года он не уйдёт», — цитирует Вяльбе «РИА Новости Спорт».

