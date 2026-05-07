Норвежский тренер Кристиансен покинул национальную команду и перешёл в сборную Швеции

Норвежский тренер по лыжным гонкам Эгиль Кристиансен назначен тренером сборной Швеции. Ранее он 20 лет работал в Норвегии, где возглавлял национальные команды по лыжным гонкам и биатлону.

«Я с нетерпением жду решения стоящих перед нами задач. В краткосрочной перспективе главная цель — чемпионат мира, который пройдёт этой зимой дома, а в долгосрочной перспективе мы нацелены на Олимпийские игры во Франции. У команды большой потенциал и много многообещающих талантов», — приводит слова Кристиансена Ski-nordique.

Эгиль Кристиансен был главным тренером женской сборной Норвегии по лыжным гонкам с 2006 по 2016 год, а затем руководил мужской сборной Норвегии по биатлону — с 2016 по 2026 год. В его личном послужном списке десятки олимпийских и мировых титулов, завоёванных его спортсменами.