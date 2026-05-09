Лыжник Бен Огден приостановил карьеру из-за операции на мениске

25-летний американский лыжник Бен Огден вынужден сделать перерыв в карьере. Спортсмен объявил, что перенёс операцию на мениске. На зимних Олимпийских играх 2026 года Огден выиграл серебряную медаль.

«Я никогда раньше не сталкивался с травмой, которая вынуждала бы меня делать столь длительный перерыв вдали от любимого спорта. Надеюсь, мне удастся проявить терпение и дать себе время на полное восстановление, хотя я понимаю, что это будет непросто, когда по‑настоящему начнётся лето. Эта травма заставит меня кардинально изменить свои планы на какое‑то время. Но она не меняет моих карьерных целей. Потребуется время, но я твёрдо намерен вернуться лучше подготовленным и сильнее, чем когда‑либо», — приводит слова Огдена Ski-nordique.