Александр Терентьев будет представлять Ленобласть и НАО в сезоне-2026/2027

Обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине российский лыжник Александр Терентьев в сезоне-2026/2027 сменит регион и будет выступать на всероссийских соревнованиях за Ленинградскую область, вместе с этим представляя Ненецкий автономный округ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Ранее Терентьев выступал за Тюменскую область и НАО.

Терентьев женат на олимпийской чемпионке Наталье Непряевой. Пара воспитывает дочь Василису. В ноябре 2025 года стало известно, что Терентьевы ожидают пополнения в семье. 28 апреля в семье родился второй ребёнок.

