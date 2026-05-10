Алина Пеклецова стала рекордсменкой по числу проверок РУСАДА

В первые четыре месяца 2026 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) чаще других российских спортсменов проводило допинг‑тестирование в отношении обладательницы Кубка России по лыжным гонкам Алины Пеклецовой. По информации ТАСС, с января по апрель текущего года спортсменка прошла проверку на допинг пять раз.

За тот же период по четыре допинг‑теста РУСАДА провели в отношении 16 отечественных спортсменов. В их число вошли тяжелоатлет Самир Ачмиз, лыжники Сергей Ардашев, Егор Митрошин и Владислав Осипов, легкоатлеты Сергей Дубровский, Анатолий Киселёв, Алексей Лемонов, Кристина Любушкина, Лилия Мендаева и Екатерина Ренжина, велосипедисты Максим Гоголев и Анна Карлова, биатлонист Иван Колотов, горнолыжница Юлия Мельникова, а также спортсменки, выступающие в синхронном плавании, — Светлана Павлова и Елена Шабанова.