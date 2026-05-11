«Мне было отказано». Астрид Слинн рассказала о проблемах в переговорах со сборной Норвегии

«Мне было отказано». Астрид Слинн рассказала о проблемах в переговорах со сборной Норвегии
Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн рассказала о давлении, оказанном на неё Норвежским лыжным союзом, чтобы она, как и другие спортсмены, проходила подготовку к новому сезону в составе национальной команды.

В Норвегии продолжительное время велись интенсивные переговоры между Норвежским лыжным союзом, несколькими лыжниками и частными командами, чтобы гарантировать участие атлетов в составе национальной сборной в следующем сезоне.

«Я написала длинное и подробное заявление о том, почему я по-прежнему хочу остаться вне сборной и выступать за Team Aker Dæhlie. Его рассматривал лыжный комитет. Мне было отказано. Так что либо я должна быть в сборной, либо я вне её и тогда же отказываюсь от Кубка мира, — приводит слова Астрид Слинн TV2.

Больше всего переговоры касались Йоханнеса Хёсфлота Клебо, Астрид Эйре Слинн, Каролине Грёттинг и Каролине Симпсон-Ларсен. Эти спортсмены выразили желание тренироваться по собственной программе или в частных командах, но изначально Норвежский лыжный союз им отказал. В итоге длительных переговоров лыжники смогли договориться с организацией и получить места в сборной.

