Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Мы никогда не использовали угроз». Ларс Эберг — о разнице подходов в Норвегии и Швеции

«Мы никогда не использовали угроз». Ларс Эберг — о разнице подходов в Норвегии и Швеции
Комментарии

Главный тренер сборной Швеции Ларс Эберг высказался по поводу разногласий между Норвежским лыжным союзом и лыжниками, а также рассказал об условиях членства шведских лыжников в сборной.

«Норвежский лыжный союз, наверное, принимает те решения, которые считает лучшими для себя.

Мой взгляд таков: мы не должны никого принуждать. Мы хотим иметь достаточно высококачественную деятельность в сборной, которая подходила бы большинству. Но у нас тоже есть определённые ограничения по гибкости, конечно. Так уж устроено.

Мы не выбрали этот путь. Мы никогда не использовали угроз вроде «Если ты не подпишешь, то не будешь бегать Кубок мира», — передаёт слова Эберга TV2.

Напомним, некоторым лыжникам сборной Норвегии не дали разрешения тренироваться по собственному графику или с частными командами, что вызвало недовольство у спортсменов.

Материалы по теме
«Мне было отказано». Астрид Слинн рассказала о проблемах в переговорах со сборной Норвегии
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android