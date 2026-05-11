«Мы никогда не использовали угроз». Ларс Эберг — о разнице подходов в Норвегии и Швеции

Главный тренер сборной Швеции Ларс Эберг высказался по поводу разногласий между Норвежским лыжным союзом и лыжниками, а также рассказал об условиях членства шведских лыжников в сборной.

«Норвежский лыжный союз, наверное, принимает те решения, которые считает лучшими для себя.

Мой взгляд таков: мы не должны никого принуждать. Мы хотим иметь достаточно высококачественную деятельность в сборной, которая подходила бы большинству. Но у нас тоже есть определённые ограничения по гибкости, конечно. Так уж устроено.

Мы не выбрали этот путь. Мы никогда не использовали угроз вроде «Если ты не подпишешь, то не будешь бегать Кубок мира», — передаёт слова Эберга TV2.

Напомним, некоторым лыжникам сборной Норвегии не дали разрешения тренироваться по собственному графику или с частными командами, что вызвало недовольство у спортсменов.