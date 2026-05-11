Источник: новым тренером сборной Норвегии по лыжам станет Анунд Лид Бюгланд

По неофициальной информации от TV2, тренером сборной Норвегии по лыжам стал Амунн Лид Бюгланд – 35-летний бывший лыжник. В тренерский штаб также войдёт Эйрик Мюр Носсум.

Впервые за много лет вакансия тренера по лыжам сборной Норвегии была открыта, так как до этого пост занимал Арильд Монсен, который в конце апреля решил не продлевать контракт с Норвежским лыжным союзом.

Кроме того, согласно неофициальной информации, несколько лыжников сборной сами заявили, что хотели бы видеть на месте тренера Амунна Бюгланда.

Как спортсмен Бюгланд провёл пять гонок в Кубке мира. Он также завоевал серебро на чемпионате Норвегии в спринте в 2013 году.

Материалы по теме Вяльбе раскритиковала Коростелёва за критику в адрес Большунова и его слов об ОИ-2026