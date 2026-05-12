«Буду прислушиваться». Коростелёв — о мнении Вяльбе в конфликте с Большуновым

Участник Олимпиады‑2026 российский лыжник Савелий Коростелёв отметил, что медийная нагрузка не сказывается на его тренировочном процессе, но при этом он готов учитывать мнение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Медийная нагрузка мне не мешает тренироваться, но Елена Валерьевна — старший тренер, буду прислушиваться», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

Вяльбе прокомментировала конфликт между лыжниками Савелием Коростелёвым и Александром Большуновым. Она посоветовала Коростелёву «немного притухнуть и тренироваться» и не стремиться к медийной славе.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Большунов назвал Олимпийские игры 2026 года цирком и заявил, что завоевать на них медали было бы легко. В ответ на слова Большунова Коростелёв задался вопросом, что если всё так просто, почему тот не принял участия в Играх.