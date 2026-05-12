Олимпийская чемпионка Хейди Венг подтвердила, что завершит карьеру после сезона-2026/2027

Чемпионка Олимпиады-2026 в эстафете пятикратная чемпионка мира 34-летняя норвежская лыжница Хейди Венг подтвердила, что планирует завершить профессиональную карьеру по итогам сезона-2026/2027.

– Признаюсь, было непросто. На первой же тренировке на лыжероллерах я почти всю дорогу жаловалась, что не уверена, нравится ли мне это. Но потом я снова вошла в ритм и решила: почему бы не взять бонусный год?

– Это будет твой последний год?

– Соревнования и тренировки – это действительно весело, но собирать вещи и уезжать становится труднее с каждым годом. Так что, пожалуй, да. Это будет мой последний год. Легко сказать. Посмотрим. Не исключено, что лыжи будут заменены на беговые кроссовки. Посмотрим, — приводит слова лыжницы TV2.