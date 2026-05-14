Амундсен возмутился сокращением количества квот на этапах Кубка мира

Чемпион мира в эстафете по лыжным гонкам норвежец Харальд Амундсен высказал недовольство решением Федерации лыжных видов спорта (FIS) по поводу уменьшения количества квот для стран на Кубке мира по лыжным гонкам.

«Меня раздражают многие их решения. Они считают, что это идёт на пользу спорту, но совершенно не учитывают мнение самих атлетов.Я убеждён, что на старте всегда должны стоять лучшие. Сокращать их число… для меня это значит душить спорт и останавливать его развитие.

Как бы то ни было, мы, норвежцы, бегаем быстро. И если цель FIS – расширить международный охват, то это явно не тот путь.

Я считаю, что многие изменения за последние два года просто безнадёжны. Они уничтожили часть того, что составляет саму суть лыжных гонок – длинные дистанции. Короткие форматы, меньшее количество раздельных стартов… всё это для меня неприемлемо», – приводит слова Амундсена Ski-nordique.

Теперь сборные не смогут заявлять более 10 лыжников на один этап Кубка мира вне зависимости от места его проведения.

