«Думаю, это будет хороший год». Клебо — о подготовке к сезону

11-кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо смог договориться о графике тренировок с Норвежской лыжной ассоциацией на своих условиях.

«Я очень доволен. Думаю, это будет хороший год. У нас отличная команда, и я уверен, что мы сможем добиться прекрасных результатов. И, разумеется, я очень рад, что мы уладили все практические аспекты соглашения.

Возможность делать то, во что я верю, и ставить спортсмена в центр — это важно. Мне также предоставили определённую свободу на домашних сборах, что даёт мне намного больше возможностей. Я бы даже сказал, что эти сборы в США (сборы пройдут в высокогорном Парк-Сити. — Прим. «Чемпионата») священны. Я езжу туда уже четыре года, и это необходимо. Там у меня есть мой физиотерапевт и всё, что мне нужно. Нельзя создать лучшую программу, чем та, что у меня в Парк-Сити. Какой бы хорошей ни была программа сборной, она будет уступать. Поэтому я, естественно, выбираю лучшую. Я присоединюсь к команде на последнем высокогорном сборе, перед тем как мы отправимся в Ливиньо.

Некоторые спортсмены впервые столкнутся с высокогорьем. Группе не хватает опыта в этом отношении, поэтому я хочу участвовать, помогать и делиться тем, чему научился за последние годы. Я всегда хотел быть частью этого проекта», — приводит слова Клебо TV2.