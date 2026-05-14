Главная Лыжи Новости

Эмиль Иверсен вернулся в сборную Норвегии благодаря Клебо

Эмиль Иверсен вернулся в сборную Норвегии благодаря Клебо
Норвежец Эмиль Иверсен рассказал, что его возвращение в группу подготовки сборной связано с соглашением, достигнутым 11-кратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо с Норвежской лыжной ассоциацией.

«Я согласился вернуться в сборную только после того, как Йоханнес уладил свои вопросы. Мы много обсуждали это. Это было своего рода «всё или ничего». Мы очень хорошие друзья и, вероятно, будем тренироваться вместе чаще, чем другие. Но мы часть большой команды и хотим вносить вклад в её развитие.

Это было абсолютно необходимо. Мы будем много планировать вместе, вероятно, делать всё вместе. Продолжить работу с Йоханнесом было для меня очень важно. Думаю, Йоханнес рад этому, как и я. И все счастливы быть частью группы, которая будет черпать вдохновение, мотивировать друг друга и помогать добиваться наилучших результатов», — приводит слова Иверсена TV2.

Напомним, Йоханнес Клебо вёл продолжительные переговоры со сборной Норвегии, чтобы отстоять право на более гибкий график тренировок.

