«У всех оптимистичный настрой». Бородавко — о надежде российских лыжников выступать

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что российские лыжники продолжают надеяться на допуск к сезону.

– Все надеемся на изменения в FIS. Очень жаль, что Международный олимпийский комитет стал к нам жёстче относиться как-то. Допустили белорусских спортсменов, а нас оставили в прежнем формате. Это действительно не очень приятные нотки. Но будем надеяться на выборы в FIS и пересмотр отношения к нашим спортсменам. И чтобы решение было не узким кругом лиц принято, а всё‑таки решали все федерации, чтобы все члены FIS могли голосовать по этому вопросу. Хотим выступить на чемпионате мира в Фалуне с флагом и гимном.

– Елена Вяльбе недавно говорила, что Большунов не закончит карьеру до 2030 года. Получается, эти четыре года будут настроены на подготовку Александра к Олимпиаде?

– Нельзя сказать, что подготовка вся только к 2030 году. Она идёт в том числе к нему. Но чтобы в 2030 году выступить очень достойно, надо все предыдущие годы поддерживать определённые качества, а где‑то что‑то подтягивать и выходить на более высокий уровень. Вся работа будет строиться прежде всего к следующему сезону. А уже дальше всё будет строиться исходя из тех задач, которые будут поставлены на следующий сезон. Будет допуск или не будет… Очень многое здесь будет играть. Но у всех достаточно оптимистичный настрой. Все спортсмены горят желанием подготовиться как можно лучше и выступить на чемпионате мира в Фалуне. У Саши тоже настрой на чемпионат мира в Фалуне, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, 57-й конгресс Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) проведёт выборы президента в Белграде (Сербия) с 8 по 11 июня.