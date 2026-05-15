Национальная федерация Норвегии хочет убрать Элиаша с поста главы FIS

Несколько национальных лыжных ассоциаций подали официальные заявления в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), в которых выразили серьёзную обеспокоенность развитием федерации под руководством президента Йохана Элиаша.

«Мы считаем, что действующий президент Йохан Элиаш не должен руководить FIS дальше. Причины включают недостаток прозрачности и вовлечения, использование общих средств, что истощает резервы организации и подрывает репутацию международного лыжного спорта», — приводит слова генерального секретаря Норвежской лыжной федерации Ула Кёйла Skiforbundet.

Помимо национальной сборной Норвегии, политикой текущего президента недовольны федерации США, Швейцарии, Австрии, Германии, Испании и Канады. Все эти страны подали коллективное заявление в FIS.

Федерации обвиняют Элиаша в авторитарном стиле управления FIS, игнорировании мнения национальных федераций и финансовых махинациях с бюджетом FIS.

Выборы нового президента FIS пройдут на конгрессе 10 и 11 июня в Белграде (Сербия). Помимо Йохана Элиаша, на пост главы баллотируются Анна Харбо Фалькенберг (Дания), Виктория Гослинг (Великобритания), Александр Оспельт (Лихтенштейн) и Декстер Пейн (США).