Никлас Йонссон стал новым руководителем лыжной сборной Швеции

Шведский лыжник и тренер Никлас Йонссон займёт место Андерса Бистрёма на посту главы национальной сборной Швеции по лыжным гонкам.

«Я горд и польщён получить эту должность. Лыжные гонки значили для меня очень много на протяжении большей части жизни, я горю этим видом спорта.

Нам предстоит захватывающий сезон, особое внимание мы уделим домашнему чемпионату мира в Фалуне. Также мы планируем построить долгосрочные планы в подготовке», — приводит слова Йонссона SVT Sport.

За время спортивной карьеры Йонссон смог завоевать серебро и бронзу на юниорских чемпионатах мира и серебряную медаль Олимпийских игр в Нагано в 1998 году. По завершении карьеры спортсмена он занимался журналистикой: был экспертом на SVT Sport, а также был комментатором лыжных гонок на шведском телевидении.

Официально Йонссон вступит в новую должность 15 июня.