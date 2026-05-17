Панжинский отреагировал на новость о встрече Дмитрия Губерниева и Елены Вяльбе

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский высказался по поводу планируемой встречи многолетнего руководителя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе и спортивного комментатора и журналиста Дмитрия Губерниева. Ранее глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищёв объявил о встрече Вяльбе с Губерниева, которая состоится в среду, 20 мая.

«Последние пару лет я в каждом интервью говорил, что идеально для всех будет объединение усилий таких влиятельных и сильных фигур, как Елена Валерьевна и Дмитрий. Счастлив, что моё мнение совпало с мнением нового руководителя объединённой Федерации лыжного спорта!» — написал Панжинский в своём телеграм-канале.