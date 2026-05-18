Губерниев ответил на слова Юрия Бородавко про планы попасть на международные соревнования

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко насчёт перспективы попасть на чемпионат мира в 2027 году.

«Я думаю, что когда президент федерации лыжных гонок Татарстана договорится с Дональдом Трампом, то мы безусловно очень быстро поедем в Фалун. Не всё зависит от желания Бородавко, как мы понимаем. Понятное дело, что Юрий Викторович настраивается на то, что всё будет хорошо», – приводит слова Губерниева «Татар-Информ».

Напомним, недавно Юрий Бородавко заявил, что настраивает команду на участие в чемпионате мира 2027 года, который пройдёт в Фалуне (Швеция) с 24 февраля по 7 марта.