Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Губерниев ответил на слова Юрия Бородавко про планы попасть на международные соревнования

Губерниев ответил на слова Юрия Бородавко про планы попасть на международные соревнования
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко насчёт перспективы попасть на чемпионат мира в 2027 году.

«Я думаю, что когда президент федерации лыжных гонок Татарстана договорится с Дональдом Трампом, то мы безусловно очень быстро поедем в Фалун. Не всё зависит от желания Бородавко, как мы понимаем. Понятное дело, что Юрий Викторович настраивается на то, что всё будет хорошо», – приводит слова Губерниева «Татар-Информ».

Напомним, недавно Юрий Бородавко заявил, что настраивает команду на участие в чемпионате мира 2027 года, который пройдёт в Фалуне (Швеция) с 24 февраля по 7 марта.

Материалы по теме
Панжинский отреагировал на новость о встрече Дмитрия Губерниева и Елены Вяльбе
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android