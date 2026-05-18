ФЛГР переименована в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России

Сегодня, 18 мая, в Москве проходит отчётно-выборная конференция ФЛГР. Участники заседания приняли решение переименовать ФЛГР в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России, сообщили в «РИА Новости Спорт». Такое решение связано с объединением нескольких лыжных федераций.

Известно, что после переименования в составе новой федерации окажутся Федерация сноуборда России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России и Федерация фристайла России.

Отметим, что руководителем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда был избран Дмитрий Свищёв.