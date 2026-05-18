Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

ФЛГР переименована в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России

ФЛГР переименована в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России
Комментарии

Сегодня, 18 мая, в Москве проходит отчётно-выборная конференция ФЛГР. Участники заседания приняли решение переименовать ФЛГР в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России, сообщили в «РИА Новости Спорт». Такое решение связано с объединением нескольких лыжных федераций.

Известно, что после переименования в составе новой федерации окажутся Федерация сноуборда России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России и Федерация фристайла России.

Отметим, что руководителем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда был избран Дмитрий Свищёв.

Материалы по теме
Каких успехов достигли российские лыжники при Вяльбе? Считаем медали и кубки!
Каких успехов достигли российские лыжники при Вяльбе? Считаем медали и кубки!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android