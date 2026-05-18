Дмитрий Свищёв избран председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России

Депутат Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв стал председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛГР) по итогам голосования.

«Лыжное сообщество поздравляет Дмитрия Александровича Свищёва с избранием и желает успешной работы, эффективной реализации инициатив, укрепления региональной системы и дальнейшего развития лыжных видов спорта и сноуборда в Российской Федерации», — написала Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России в своём телеграм-канале.

Дмитрий Свищёв был президентом Федерации кёрлинга России с 2010 до 2026 год, является вице-президентом Федерации фристайла России, а также членом исполкома Олимпийского комитета России.