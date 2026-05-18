Появился логотип новой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России

Сегодня, 18 мая, в Москве на отчётно-выборной конференции ФЛГР была образована новая Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России. Она стала преемницей ФЛГР. Пресс-служба только что созданной организации также презентовала свой логотип, который имеет синий, голубой и красный цвета.

Главой федерации был избран политик Дмитрий Свищёв. Дмитрий Свищёв был президентом Федерации кёрлинга России с 2010 до 2026 год, является вице-президентом Федерации фристайла России, а также членом исполкома Олимпийского комитета России.

Известно, что теперь в составе новой федерации окажутся Федерация сноуборда России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России и Федерация фристайла России.