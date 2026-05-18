«Это правильный шаг». Вяльбе — об объединении лыжных федераций

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об объединении лыжных федераций. Сегодня, 18 мая, в Москве была создана новая организация — Федерация лыжного спорта и сноуборда России.

«Почему это необходимо? После объединения федераций наименование организации должно отражать логически круг развиваемых видов спорта и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Новое полное наименование — Общероссийская общественная организация лыжных гонок, лыжного двоеборья, прыжков на лыжах с трамплина, горнолыжного спорта, сноуборда, фристайла «Федерация лыжного спорта и сноуборда России».

Предлагаемое переименование — это правильный шаг, который отражает движение нашей федерации. Президиум поддержал это и рекомендовал утвердить новое наименование Федерации лыжных гонок России. Принято единогласно. Федерация, как и раньше, будет осуществлять деятельность через региональные федерации, но теперь по всем видам спорта», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».