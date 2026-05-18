Вяльбе — Свищёву: мы вам сочувствуем

Член президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елена Вяльбе поздравила депутата Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва с назначением на пост председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

— Мы вас поздравляем и сочувствуем, — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 18 мая, в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция ФЛГР, по итогам которой Свищёв был единогласно избран председателем федерации на четыре года, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) была переименована в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России, а также она была объединена с другими лыжными федерациями.

Елена Вяльбе занимала пост руководителя Федерации лыжных гонок России с 2010 по 2026 год.