«Приоритет моей работы — это восстановление доверия». Свищёв — о целях на новой должности

Дмитрий Свищёв, избранный на пост председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России, заявил, что его цель — восстановление доверия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Приоритет моей работы на ближайшее время — это восстановление доверия FIS на международной арене и полноценное возвращение на международные турниры. Доверие восстанавливается через переговоры и прозрачное соблюдение правил.

Ответственность, которая возлагается на меня… Это серьёзная организация. Я осознаю те задачи, которые на меня возлагаются. Один человек не справится. Только вместе с вами мы сможем достичь результатов, которые нам ставят время, государство и министерство спорта, — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».