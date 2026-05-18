Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Приоритет моей работы — это восстановление доверия». Свищёв — о целях на новой должности

«Приоритет моей работы — это восстановление доверия». Свищёв — о целях на новой должности
Комментарии

Дмитрий Свищёв, избранный на пост председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России, заявил, что его цель — восстановление доверия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Приоритет моей работы на ближайшее время — это восстановление доверия FIS на международной арене и полноценное возвращение на международные турниры. Доверие восстанавливается через переговоры и прозрачное соблюдение правил.

Ответственность, которая возлагается на меня… Это серьёзная организация. Я осознаю те задачи, которые на меня возлагаются. Один человек не справится. Только вместе с вами мы сможем достичь результатов, которые нам ставят время, государство и министерство спорта, — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
Официально
Дмитрий Свищёв избран председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android