Коростелёв и Непряева получат звания мастеров спорта международного класса

Член президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елена Вяльбе рассказала, что лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получат звания мастеров спорта международного класса.

«Савелий Коростелёв и Дарья Непряева находятся в процессе получения звания мастера спорта международного класса», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, Савелий Коростелёв и Дарья Непряева выступали на Олимпийских играх — 2026 в статусе нейтральных спортсменов. На Олимпиаде лучшим результатом Коростелёва стало четвёртое место в скиатлоне (10 км + 10 км), а Дарья Непряева лучше всего выступила также в скиатлоне (10 км + 10 км), став 17-й.