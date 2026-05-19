«А происходит хорошее». Легков — о возможности допуска российских лыжников

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал, что считает нынешнюю тенденцию в международном спорте позитивной, и высказался о главе Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохане Элиаше.

«Много вопросов и к президенту FIS. Думаю, скандинавы не совсем довольны его поведением. Как мне кажется, он бы хотел, чтобы российская команда вернулась. Но у нас есть скандинавы и европейцы, которые, наверное, не совсем готовы, чтобы мы приехали. А в биатлоне даже разговаривать на этот счёт не хотят. Я всегда искренне верю в положительное и доброе и надеюсь, что они одумаются. Потому что один из шагов по возвращению — это заявление о том, что другие федерации имеют возможность выступать с флагом и гимном, в том числе белорусы. Может, это повлияет как‑то.

Уже сколько лет прошло, мы всегда говорим, что готовы и хотим выступать. Наши спортсмены уже периодически туда приезжают, но пока не все, только в нейтральном статусе и всего двое. Будем надеяться на положительный исход, потому что всё, что происходит вокруг, влияет. А происходит хорошее — допуск в гимнастике, плавании, борьбе, боксе. Другие федерации должны это видеть. И после этого, возможно, они тоже примут решение, что мы можем поехать», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

Напомним, в этом месяце несколько национальных федераций подали заявления в FIS, где выразили недовольство политикой президента Йохана Элиаша. Выборы нового главы Международной федерации лыжных видов спорта пройдут на конгрессе 10 и 11 июня в Белграде (Сербия). Помимо Йохана Элиаша, на пост главы баллотируются Анна Харбо Фалькенберг (Дания), Виктория Гослинг (Великобритания), Александр Оспельт (Лихтенштейн) и Декстер Пейн (США).