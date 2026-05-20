Сорин заявил, что все рабочие вопросы будет решать с Вяльбе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что все рабочие вопросы он решал и намерен решать в будущем с главным тренером Еленой Вяльбе, так как его должность не предполагает прямого взаимодействия с новым председателем объединённой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрием Свищёвым.

«С новым руководителем познакомила Елена Валерьевна на чествовании олимпийцев. Моя должность старшего тренера не предполагает общения напрямую с руководителем объединённой федерации. Все рабочие вопросы решал и, надеюсь, буду решать в будущем с главным тренером в лице Елены Валерьевны Вяльбе», — приводит слова Сорина РИА Новости Спорт.

Позавчера в Москве прошла отчётно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которая единогласно приняла решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России — новым председателем единогласно избран Дмитрий Свищёв.