Сорин: надежда на возвращение на мировую арену была, есть и будет

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что надежда на возвращение к международным соревнованиям была, есть и будет, а тренировочные планы национальной команды строятся с прицелом именно на них.

«Перемены, безусловно, будут в структуре управления с приходом нового руководителя и в условиях объединения федераций. Конкретно сборной команды России по лыжным гонкам эти перемены коснутся не сильно. Уверен, что существующая система, наработанная за десятилетие, должна сохраниться и продолжит приносить спортивный результат», — приводит слова Сорина РИА Новости Спорт.

В понедельник, 18 мая в Москве прошла отчётно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которая единогласно приняла решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Дмитрий Свищёв был единогласно избран новым председателем…

Свищёв заявил, что главной стратегической задачей, поставленной руководством государства, является возвращение на международную арену и восстановление доверия со стороны международного сообщества.