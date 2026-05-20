Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сорин: надежда на возвращение на мировую арену была, есть и будет

Сорин: надежда на возвращение на мировую арену была, есть и будет
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что надежда на возвращение к международным соревнованиям была, есть и будет, а тренировочные планы национальной команды строятся с прицелом именно на них.

«Перемены, безусловно, будут в структуре управления с приходом нового руководителя и в условиях объединения федераций. Конкретно сборной команды России по лыжным гонкам эти перемены коснутся не сильно. Уверен, что существующая система, наработанная за десятилетие, должна сохраниться и продолжит приносить спортивный результат», — приводит слова Сорина РИА Новости Спорт.

В понедельник, 18 мая в Москве прошла отчётно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которая единогласно приняла решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Дмитрий Свищёв был единогласно избран новым председателем…

Свищёв заявил, что главной стратегической задачей, поставленной руководством государства, является возвращение на международную арену и восстановление доверия со стороны международного сообщества.

Материалы по теме
«Они выдержали удары, санкции». Свищёв — об объединении федераций лыжных видов спорта
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android