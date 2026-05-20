Губерниев опубликовал пост по итогам встречи со Свищёвым и Вяльбе

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал у себя в телеграм-канале пост по итогам встречи с председателем Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛГР) Дмитрием Свищёвым и многолетним руководителем Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе. Встреча состоялась сегодня, 20 мая.

«По итогам встречи с Вяльбе и Свищёвым — встреча прошла!!! Начинаем работать с новой федерацией!!! Во имя и во славу российского лыжного спорта!!!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Напомним, ранее, 18 мая, в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция ФЛГР, по итогам которой Свищёв был единогласно избран председателем федерации на четыре года, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) была переименована в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России, а также она была объединена с другими лыжными федерациями.