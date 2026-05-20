Губерниев и Вяльбе приняли решение о примирении после нескольких лет конфликта

Советник министра спорта Дмитрий Губерниев и многолетний руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на специально проведённой 20 мая встрече приняли решение о примирении после нескольких лет разногласий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР).

«Обе стороны высказали желание совместно работать на благо российского лыжного спорта. Все конфликтные вопросы исчерпаны», — цитирует источник ТАСС.

Напомним, ранее, 18 мая, в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция ФЛГР, по итогам которой Свищёв был единогласно избран председателем федерации на четыре года, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) была переименована в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России, а также она была объединена с другими лыжными федерациями.