«Принёс Вяльбе извинения». Губерниев — о встрече с бывшей главой ФЛГР

Советник министра спорта Дмитрий Губерниев заявил, что после многолетнего конфликта с многолетним руководителем Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе принёс ей извинения и пообещал помогать в развитии и поддержке лыжного спорта в России.

«И ещё важно!!! Принёс Вяльбе извинения, заверил, что буду всячески помогать и поддерживать стремления новой федерации, стремления Свищёва и Вяльбе развивать лыжный спорт России!!!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Напомним, ранее, 18 мая, в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция ФЛГР, по итогам которой Свищёв был единогласно избран председателем федерации на четыре года, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) была переименована в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России, а также она была объединена с другими лыжными федерациями.