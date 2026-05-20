Шведский лыжник Калле Хальфварссон перешел в группу подготовки норвежца Йохансена

37-летний шведский лыжник Калле Хальфварссон будет членом норвежской команды Team Swenor Splitkon, его тренером стал 24-летний Ветле Леандер Йохансен.

В команде Калле будет единственным шведом, остальные 17 членов – норвежцы.

— И что же может 24-летний научить такого 37-летнего ветерана, как ты?

— Понимаешь, создаётся впечатление, что он занимается этим на 100 лет больше, чем я (смеётся). Для своего возраста Ветле невероятно подкован в вопросах тренировок и всего, что с ними связано. Будет чертовски интересно испытать его тренировочную философию, — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Ветле Йохансен славится жёстким графиком тренировок в своей команде, в некоторых случаях график настолько интенсивен, что время тренировок доходит 100 тренировочных часов в месяц.