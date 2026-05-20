Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Шведский лыжник Калле Хальфварссон перешел в группу подготовки норвежца Йохансена

Шведский лыжник Калле Хальфварссон перешел в группу подготовки норвежца Йохансена
Комментарии

37-летний шведский лыжник Калле Хальфварссон будет членом норвежской команды Team Swenor Splitkon, его тренером стал 24-летний Ветле Леандер Йохансен.

В команде Калле будет единственным шведом, остальные 17 членов – норвежцы.

— И что же может 24-летний научить такого 37-летнего ветерана, как ты?
— Понимаешь, создаётся впечатление, что он занимается этим на 100 лет больше, чем я (смеётся). Для своего возраста Ветле невероятно подкован в вопросах тренировок и всего, что с ними связано. Будет чертовски интересно испытать его тренировочную философию, — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Ветле Йохансен славится жёстким графиком тренировок в своей команде, в некоторых случаях график настолько интенсивен, что время тренировок доходит 100 тренировочных часов в месяц.

Материалы по теме
Национальная федерация Норвегии хочет убрать Элиаша с поста главы FIS
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android