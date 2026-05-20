Сегодня, 20 мая, прошла встреча советника министра спорта России Дмитрия Губерниева и многолетнего руководителя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. По её итогам стало известно, что Губерниев и Вяльбе приняли решение о примирении после многолетнего конфликта и дальнейшем совместном развитии лыжного спорта в России.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Вы верите, что Губерниев и Вяльбе помирились?»

Напомним, ранее, 18 мая, в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция ФЛГР, по итогам которой Свищёв был единогласно избран председателем федерации на четыре года, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) была переименована в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России, а также она была объединена с другими лыжными федерациями.