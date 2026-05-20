Губерниев раскрыл подробности примирительной встречи с экс-главой ФЛГР Еленой Вяльбе

Советник министра спорта Дмитрий Губерниев рассказал о примирительной встрече с многолетним руководителем Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«Встреча была, конечно, непростой. Свищёв всё по этому поводу сказал. Я принёс извинения, договорились возобновить сотрудничество. Самое главное — сейчас время забыть о разногласиях, развивать лыжи и восстанавливать статус. Я лыжи комментирую, Вяльбе продолжает работать в федерации. Надо Свищёву помогать, который теперь большой руководитель объединённой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда.

Договорились ещё встретиться чуть позже. Надеюсь, всё будет нормально. Уже дальше будем продолжать. Всегда комментирую лыжные виды спорта, просто приоритет — биатлон. Я лыжи комментирую уже 26 лет. И буду продолжать дальше. На лыжи и на отдельные этапы буду продолжать ездить, как я и делал», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.