Каминский — о Вяльбе: отношение Елены Валерьевны к стратегическому планированию никакое

Бывший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос о работе Елены Вяльбе на посту главы ФЛГР.

«В целом, считаю, отношение Елены Валерьевны к стратегическому планированию никакое. Его просто нет. То есть у нас сиюминутное желание спортсменов, ну, может быть, каких-то функционеров, тренеров выполняется и всё. А так, чтобы разработать какую-то долговременную стратегию, работать вдолгую, мы не умеем.

А что касается спортсменов, то начиная с 14-го-15-го года ни одного действительно сильного спринтера у нас в спринтерской сборной так и не появилось», — приводит слова Каминского «Лыжный спорт».

